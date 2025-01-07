Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:05

Нападающий «Нефтехимика» Точилкин не включил Овечкина в топ-3 лучших хоккеистов мира

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин назвал трех лучших хоккеистов мира.

«Мне нравится, как катается нападающий Барзал. Нравится Цыплаков, который вместе с ним в «Айлендерс» выступает. Он очень здорово играет корпусом и видит площадку. Третий, конечно, Макдэвид. Он просто в порядке», — сказал Точилкин Legalbet.ru.

В текущем сезоне Мэтью Барзал сыграл 19 матчей за «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (3+7) очков. Максим Цыплаков заработал 19 (7+12) очков в 40 матчах. Коннор Макдэвид, нападающий «Эдмонтон Ойлерс», набрал 54 (15+39) очка в 36 играх.

Источник: Legalbet.ru
1
Коннор Макдэвид
Мэтью Барзал
ХК Нефтехимик
Максим Цыплаков
Читайте также
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
СК возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток тренером во Владимире
России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы
На 69-м году жизни скончался бард-исполнитель Вадим Мищук
В СМИ сообщили об отправленных ВСУ на штурм в Курскую область заключенных
Два человека погибли и три пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
Сегодня
Вчера
Неделя