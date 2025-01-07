Нападающий «Нефтехимика» Точилкин не включил Овечкина в топ-3 лучших хоккеистов мира

Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин назвал трех лучших хоккеистов мира.

«Мне нравится, как катается нападающий Барзал. Нравится Цыплаков, который вместе с ним в «Айлендерс» выступает. Он очень здорово играет корпусом и видит площадку. Третий, конечно, Макдэвид. Он просто в порядке», — сказал Точилкин Legalbet.ru.

В текущем сезоне Мэтью Барзал сыграл 19 матчей за «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (3+7) очков. Максим Цыплаков заработал 19 (7+12) очков в 40 матчах. Коннор Макдэвид, нападающий «Эдмонтон Ойлерс», набрал 54 (15+39) очка в 36 играх.