Нападающий «Нефтехимика» Точилкин считает Макгрегора спортсменом года

Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин назвал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора лучшим спортсменом 2024 года.

«Макгрегор — лучший спортсмен 2024 года. Нравится его уверенность и подход к жизни. Он очень много делает. Молодец! Жду его бои в 2025 году», — цитирует Точилкина Legalbet.ru.

За свою карьеру 36-летний ирландец одержал 22 победы при 6 поражениях в 28 поединках. Последняя схватка бойца UFC состоялась в 2021 году на турнире UFC 264 с Дастином Порье, тогда Макгрегор получил травму и был признан проигравшим.

Ирландский спортсмен может провести следующий поединок в 2025 году с Логаном Полом по правилам бокса.