Никита Гусев подписал контракт со СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Гусев подписал контракт со СКА.

Дебют игрока планируется 2 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

30-летний форвард в этом межсезонье ждал предложений от клубов НХЛ, но так и не нашел варианта в Северной Америке.

В минувшем сезоне Гусев тоже не нашел себе клуб в НХЛ и вернулся в СКА. Он провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.

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