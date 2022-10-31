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КХЛ

Сегодня, 19:05

Никита Гусев подписал контракт со СКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Никита Гусев.
Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Гусев подписал контракт со СКА.

Дебют игрока планируется 2 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

30-летний форвард в этом межсезонье ждал предложений от клубов НХЛ, но так и не нашел варианта в Северной Америке.

В минувшем сезоне Гусев тоже не нашел себе клуб в НХЛ и вернулся в СКА. Он провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.

Роман Ротенберг: «СКА на связи с Гусевым. Думаю, скоро будет решение»

Никита Гусев
ХК СКА
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