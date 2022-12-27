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Сегодня, 16:56

Никита Сошников — о переходе в «Трактор»: «Главный фактор — это то, что я приезжаю не просто доиграть сезон»

Алина Савинова
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Нападающий Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Тракторе».

«Самый главный фактор — это то, что я приезжаю не просто доиграть сезон. Мой контракт трудно назвать долгосрочным, но и временщиком меня тоже назвать нельзя. В общем, соглашение на полтора года — это для меня было важно. Я не хотел в такой далекий путь перевозить семью со всеми вещами, если бы речь шла о нескольких месяцах. Я уже наездился между Бриджпортом и Нью-Йорком. Нужны были гарантии по поводу следующего сезона. «Трактор» их дал, предложив адекватный контракт», — приводит Sport24 слова Сошникова.

Сошников подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24. До этого форвард выступал за «Айлендерс», в составе которого провел 3 матча в НХЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-27-soshnikov-o-perekhode-v-traktor-samyy-glavnyy-faktor-eto-to-chto-ya-priyezzhayu-ne-prosto-doigrat-sezon
Никита Сошников
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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