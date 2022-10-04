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Сегодня, 16:18

Нападающий Макиннис подписал контракт с немецким клубом. В сентябре он заключил контракт с «Амуром»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Райан Макиннис, в середине сентября подписавший соглашение с «Амуром», заключил контракт с немецким клубом «Адлер Мангейм», сообщает официальный сайт «орлов».

Отметим, что за российскую команду он так и не провел ни одного матча. Его дебют за немецкую команду ожидается уже 5 октября.

Райан Макиннис — сын члена Зала хоккейной славы, обладателя Кубка Стэнли и Конн Смайт Трофи Эла Макинниса.

Прошлый сезон Макиннис провел в АХЛ, выступая за «Рочестер». В 49 играх нападающий набрал 27 очков, забил 11 голов и отдал 16 результативных передач.

ХК Амур
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