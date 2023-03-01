Нападающий «Салавата» Хо Сенг сыграет против «Адмирала»

Сегодня, 16:10
Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг примет участие в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Адмирала».
26-летний форвард получил травму в своем дебютном матче за уфимский клуб и пропустил 67 из 68 встреч Фонбет Чемпионата КХЛ.
Состав «Салавата Юлаева»:
Первая пятерка: Науменков — Коледов, Шмелев — Кадейкин — Кулемин;
Вторая пятерка: Антипин — Мерфи, Алалыкин — Хмелевский — Дроздов;
Третья пятерка: Мухамадуллин — Панин, Башкиров — Пименов — Хо-Сэнг;
Четвертая пятерка: Бирюков, Тимкин — Картаев — Санников.
Встреча команд состоится сегодня, 1 марта, начало — 17.00 мск.