Кадейкин — о разгроме «Авангарда»: «Хороший подарок на день рождения»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал победу над «Авангардом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Результат пришел не просто так. Это хорошие рабочие победы. Мы понимаем, откуда это идет.

— Не было паники из-за нестабильного начала?

— Паники не было. Мы и сейчас ищем игру, есть над чем работать. В начале тоже игра была не слабая, с Питером имели шанс выиграть. Мы не проваливали начало регулярки, просто была немного шальная игра. Сейчас мы играем агрессивно, надежно в обороне. Играем на результат. Сейчас у нас хорошее эмоциональное состояние.

— Это лучший подарок на день рождения?

— Да, хороший подарок. Провели хороший матч, но уже скоро игра с «Металлургом». Будет классно посмотреть себя на их фоне, — сказал Кадейкин.