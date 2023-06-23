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Сегодня, 08:00

Александр Шаров: «В ЦСКА идут выигрывать кубки — у них в голове это вбито»

Шаров прокомментировал прошедший сезон «Сибири»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» прокомментировал прошедший сезон «Сибири».

— «Сибирь» первой обеспечила себе место в плей-офф на Востоке, лидировала в конференции, а потом вы опустились до шестого места и проиграли в первом раунде. Что случилось?

— Когда мы вышли на первое место, то слишком рано поверили в себя. У нас был выезд на Дальний Восток, мы сыграли там не так, как хотели. Мне кажется, что мы не были готовы к такому успеху, думали, что если мы идем на первом месте, то следующие матчи будем тоже выигрывать. Это был хороший урок для нас. А если говорить про плей-офф, то там просто «Авангард» оказался гораздо опытнее нас.

— Можно сказать, что вам не хватило менталитета большого клуба? ЦСКА, например, в плей-офф может вытащить практически любой матч.

— Да, конечно, я думаю, что именно в этом дело. Если говорить о ЦСКА, то люди туда идут для того, чтобы выигрывать кубки, там у них в голове это все вбито. Когда ты приходишь в «Сибирь», то ты хочешь забраться выше, но понимаешь, что это будет какая-то сенсация, потому что у вас нет менталитета победителей. Перед сезоном у ЦСКА и «Сибири» вообще задачи разные, поэтому чего тут говорить.

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Александр Шаров
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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