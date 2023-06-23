Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:15

Александр Шаров: «Такой клуб, как «Салават», точно не лишится спонсоров»

Шаров прокомментировал ситуацию с долгами в «Салавате»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с долгами в клубе. Уфимцы лишь в июне выплатили игрокам и сотрудникам зарплату с февраля по май.

— Ты наверняка видел новости о проблемах «Салавата Юлаева» с финансами. Не нервничал из-за этого?

— Нет, я не переживал особо. Мне объяснили всю эту ситуацию еще до подписания контракта и сказали, что проблема в каких-то бумажных делах, а не в отсутствии денег. Думаю, что такой клуб точно не лишится ни спонсоров, ни денег, поэтому я особо не переживал.

— Как ты собираешься преодолеть кризис второго сезона? Нет какого-то опасения по этому поводу?

— У меня вообще никаких опасений нет. Если в целом смотреть на статистику, то каждый год у меня был лучше предыдущего в каких-то компонентах, поэтому я вообще внимания не обращаю. Можно сказать, что сейчас я максимально уверен в себе, знаю, что все получится.

Александр Шаров. «Не хочу никого обижать и предавать». Звездный новичок «Салавата» — о карьере, жизни и семье
Александр Шаров
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Шаров: «С «Салаватом» можно добиваться больших высот»