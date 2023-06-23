Александр Шаров: «С «Салаватом» можно добиваться больших высот»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» рассказал о переходе в уфимский клуб из «Сибири».

— Если смотреть по результатам этого сезона, то и «Салават», и «Сибирь» выступили одинаково — вылетели в первом раунде. Почему для тебя уфимский клуб стал предпочтительнее?

— В этом сезоне результат одинаковый, но если смотреть более глобально, то я считаю, что делаю шаг вперед. С «Салаватом» можно добиваться больших высот. Я рассматривал разные варианты, но понял, что Уфа — наиболее подходящий вариант для меня.

— Разговаривали уже с Виктором Козловым? На какой позиции он тебя видит?

— Да, мы общались с Виктором Николаевичем. Он спрашивал меня, на каких позициях я могу играть, как отношусь к роли центра. Я сказал, что я с начала карьеры был центральным нападающим, а на фланге впервые сыграл года четыре назад. Я думаю, что для команды хорошо, когда есть вариативность.

— Свой лучший сезон ты выдал, когда играл именно на фланге. Не будет ли тебе непривычно вновь играть в центре?

— Нет, это вообще никак не влияет. А вдруг я бы выдал еще более хороший сезон, если бы меня в центр перевели? Для меня это не так важно, сейчас такой хоккей, что всем нападающим приходится и в обороне, и в атаке участвовать.