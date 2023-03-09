0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:54

Нападающий «Салавата Юлаева» Пустозеров: «Тяжелый матч с «Адмиралом», мы неудачно начали»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ, 2-3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Тяжелый матч, очень эмоциональный. Неудачно начали, на обстоятельства нет смысл смотреть, было там удаление или нет, офсайд или нет. Вернулись в игру, неплохо действовали. Проиграли, но ничего страшного, еще есть игра. Если ты работал, ты перевернешь фортуну в свою сторону. Серия до четырех побед, я верю, что мы вернемся в Уфу и все будет хорошо.

— Нет чувства огромной несправедливости, что ты играешь, играешь, а у соперника залетает что-то невнятное в овертайме?

— Это большой спорт, здесь нет месту обидам. Оправдываться тем, что что-то такое залетело... Такие мелочи надо исправлять, надо работать и не опускать руки. Серебряков отличный вратарь, но он не безупречен, можно найти к нему ключи. Они не должны думать, что уже выиграли. Мы перевернем, выиграем, вообще без разницы.

— Какие вещи вы подтянули, чтобы сделать первый в истории клуба камбэк с 0:3 в плей-офф?

— Я горжусь, как команда вела себя в раздевалке, все подбадривали друг друга. Нет равнодушных, все верят. Я был уверен, что мы выиграем сегодня, потому что видел страсть в глазах каждого из парней. Не получилось, но все можно перевернуть. Главное, чтобы эта страсть была переведена на следующий матч.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
2
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Мы вели в счете. «Салават» отскочил»