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Сегодня, 11:51

Нападающий «Салавата»: «В матчах с «Ак Барсом» всегда стараемся огорчить казанских фанатов»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров поделился мнением о мотивации в играх с «Ак Барсом».

«Феномен «Зеленого дерби» — в противостоянии двух республик. Не только на льду, но и на трибунах: что в Уфе, что в Казани болельщики невероятно поддерживают свои команды в этих матчах. Два соседних региона, которые стараются друг друга обыграть. Такой настрой от зрителей передается хоккеистам, и мы всегда стараемся порадовать наших болельщиков, казанских — огорчить, а «Ак Барс» — наоборот», — цитирует Башкирова пресс-служба КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ клубы провели между собой шесть матчей и поделили победы поровну.

Источник: https://www.khl.ru/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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