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Сегодня, 16:48

Нападающий «Салавата Юлаева» Дроздов рассказал, благодаря чему «Спартак» хорошо выступает в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов считает, что «Спартак» хорошо выступает в нынешнем сезоне благодаря грамотной селекции и работе тренерского штаба Алексея Жамнова.

«Связываю ли прорыв «Спартака» с удачной селекцией? По большей части — да, но невозможно не отметить и деятельность тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым. Даже несмотря на то, что не довелось поработать с данным специалистом, стоит отметить его имя и репутацию. Это две основные составляющие успеха «Спартака», — заявил Дроздов RT.

Голдобин благодаря голу побил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон в регулярном чемпионате КХЛ.

«Спартак» (62 очка) после 44 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (35) после 43 игр идет девятым на «Западе».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1250144-drozdov-spartak-zhamnov
ФК Спартак (Москва)
ХК Салават Юлаев
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