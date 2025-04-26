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Сегодня, 14:28

Сучков о противостоянии с «Локомотивом»: «Просто не нужно начинать игры с 0:3, как со «Спартаком»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о подготовке к полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

— Как планируете изменить свою игру, чтобы выигрывать в гостях?

— Да, в целом, просто делать то, что делали, это приносит результат. Просто нужно где-то пособранней быть, и не начинать игры с 0:3, как было у нас со «Спартаком».

— У «Локомотива» не хватает креативных действий в атаке. Есть уже понимание того, как играть в обороне против этого соперника?

— Разбираем и работаем над этим. Больше будем отталкиваться от своей игры. Мы не просто так прошли два раунда и оказались в топ-4 сильнейших. Сделаем все возможное, чтобы дойти до конца.

Первый полуфинальный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало — в 16.30 по московскому времени.

(Радмир Сахибгареев)

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