Егор Сучков: «Рад, что наконец-то забил»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков поделился эмоциями от победного матча против «Металлурга» (2:0).

В этой игре форвард забил дебютный гол в составе уфимцев.

— Долгожданная шайба, еще и победная. Можно ли сказать, что груз ответственности упал с плеч?

— Да, в целом стало немного полегче, но партнеры награждали пасами, должен был еще в первом периоде забивать. Рад, что наконец-то забил.

— Не могли пробить вратаря соперника. Почему решили бросить между щитками?

— Высокий вратарь, всегда на ногах. Сделал быстрый бросок, получилось.

— Хотите кому-то посвятить первый гол в КХЛ?

— Да нет.

— Обращаете ли внимание на то, что болельщики приходят на игры с плакатами в духе «Сучков, ждем гола»? На вас давило ожидания болельщиков, СМИ?

— Не сказал бы, что давило. Поддержку чувствовал с трибун. Наконец-то забил, спасибо им.

— Часть смен в большинстве последних игр вы делите с Глебом Кузьминым. Виктор Козлов говорил, что выпускает его тогда, когда нужно сыграть в борьбе, проявить агрессию. Считаете, в этих вещах вам надо прибавлять?

— Надо во всем добавлять. Тренерский штаб лучше знает, где нас использовать. Поэтому полностью им доверяем.

— В Магнитогорске порядка половины арены болеет за «Салават». Что скажете о поддержке сегодня?

— Нереальная поддержка, как будто в Уфе играли. Столько народа, спасибо им.