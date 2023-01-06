Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:42

Нападающий «Салавата Юлаева» Сучков: «Приятно выиграть у таких хороших соперников»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвел итоги победы над СКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший матч, в первую очередь хочу отметить болельщиков. Все трибуны были заполнены, слышно было каждого, это действительно радует, мотивирует и ради них мы выигрываем такие матчи.

— Насколько лидерство СКА в лиге добавляло положительных эмоций, что можно обыграть такого соперника?

— Никто не смотрит на таблицу, кто на первом месте, кто на втором. Прошлый матч тоже был непростой, поэтому приятно выиграть у таких хороших соперников.

— Насколько сложно было против соперника, который проводит много силовой борьбы?

— У них большие и габаритные защитники, где-то было непросто, но, думаю, все справились. Счет на табло — это самое главное.

— Какая была установка на матч? Играть первым номером, ловить на контратаках?

— Все игры мы играем одинаково: контроль шайбы, в своей зоне проще. Это мастеровитая команда, может решить любой момент. Здорово, что выиграли.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/egor-suchkov-priyatno-vyigrat-u-takikh-khoroshikh-sopernikov/
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
0
Читайте также
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
Тела первых покорителей Эвереста ищут почти сто лет. Загадка великой горы
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий Мэйсек и защитник Эберт установили новые рекорды результативности в истории «Автомобилиста»

Воробьев объяснил замену Кошечкина по ходу матча с «Локомотивом»