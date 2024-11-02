Нападающий «Салавата» Сучков — о победе над СКА: «Приятно играть с таким соперником»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков прокомментировал победу над СКА (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Приятно играть с таким соперником, такая классная атмосфера сегодня была, полный дворец и очень хорошо, что порадовали болельщиков. Интересная игра получилась, у соперника несколько новичков из НХЛ приехало. Одно удовольствие играть.

— Настраивались как-то особенно на СКА, как на лидера чемпионата?

— Ну не пришлось кого-то именно настраивать, все понимали накал матча, и кто к нам приехал. Тут не нужно было никаких лишних слов, у всех глаза горели, все хотели победить.

— Какую игру ожидали от соперника?

— Активную. Они создают плотность, только получили шайбу и идут быстрее, где-то быстрее отдать, где-то бросить. Хороший прессинг у них.

— Что поменяли в своей игре после прошлого матча?

— Наверное, старт как минимум. Все были готовы, нас подготовили. Ну и опять же, с такой командой если быть расслабленным, то можно получить и опозориться дома.

— Как можете описать свой гол?

— Да просто решил пойти на ворота, там удачный отскок и решил просто бросить, удачно попал. Мне важно было забить в такой игре.

София Митченкова