Нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин подвел итоги второго матча против «Адмирала» в Кубке Гагарина

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Адмирала» (5:2).

— Придерживались своей игры. Не оглядывались, что было в прошлой игре. В самом начале матча сделали хороший задел. Сыграли достойно, грамотно.

— Что будет самым важным во Владивостоке?

— Мы не первый раз летаем, знаем, что это такое. Надо соблюдать режим, нормально адаптироваться.

— Как оцените возвращение Хо-Сэнга?

— Он хорошо влился в команду, все нормально. Когда Джош приехал после травмы, он был с нами. Рабочая обстановка, все на позитиве.