Нападающий «Салавата Юлаева» Кадейкин считает «Авангард» сильным соперником

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, за счет чего команде удалось дважды всухую выиграть на выезде.

«В обороне удалось хорошо сыграть и не пропустить, конечно, это хороший задел для победы. Когда ни одной не пропускаешь выиграть намного проще. Спецбригады хорошо сыграли в большинстве, также было немало меньшинства, выстояли там, где надо. Переломные моменты все были за нами, поэтому удалось выиграть», — приводит слова Кадейкина пресс-служба официального сайта клуба.

Также он поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Авангардом».

«Не сказать, что они очень плохо играют. Команда сильная и по именам, и по составу, и система у них прежняя осталась. Конечно, как бы «Авангард» не играл, это сильный соперник. Сыграли 12 игр, место в таблице ещё ни о чем не говорит. В любом случае, будет сложная игра», — добавил

Команда из Уфы на выезде обыграла «Трактор» (3:0) и «Автомобилист» (4:0). 4 октября «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом». Матч пройдет в 17:00 по московскому времени.