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Сегодня, 10:11

Нападающий «Салавата Юлаева» Кадейкин считает «Авангард» сильным соперником

Алина Савинова

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, за счет чего команде удалось дважды всухую выиграть на выезде.

«В обороне удалось хорошо сыграть и не пропустить, конечно, это хороший задел для победы. Когда ни одной не пропускаешь выиграть намного проще. Спецбригады хорошо сыграли в большинстве, также было немало меньшинства, выстояли там, где надо. Переломные моменты все были за нами, поэтому удалось выиграть», — приводит слова Кадейкина пресс-служба официального сайта клуба.

Также он поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Авангардом».

«Не сказать, что они очень плохо играют. Команда сильная и по именам, и по составу, и система у них прежняя осталась. Конечно, как бы «Авангард» не играл, это сильный соперник. Сыграли 12 игр, место в таблице ещё ни о чем не говорит. В любом случае, будет сложная игра», — добавил

Команда из Уфы на выезде обыграла «Трактор» (3:0) и «Автомобилист» (4:0). 4 октября «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом». Матч пройдет в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/aleksandr-kadeykin-kak-by-avangard-ne-igral-eto-silnyy-sopernik/
Александр Кадейкин
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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КХЛ: «Салават Юлаев» — «Авангард», «Ак Барс» — «Автомобилист» и другие матчи 4 октября