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Сегодня, 22:32

Нападающий «Салавата Юлаева» Кузьмин начал самостоятельно ходить после операции

Алина Савинова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился информацией о состоянии нападающего Глеба Кузьмина, который перенес операцию после травмы в матче с «Авангардом».

«Хорошая новость: он начинает сам потихоньку стоять и ходить. Мы скоро полетим в Москву на выезд, обязательно его посетим», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Козлова.

«Салават» 17 сентября выиграл дома у «Авангарда» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Во втором периоде 27-летний Кузьмин упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках.

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей в КХЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Официальный сайт «Салавата Юлаева»
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев

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