Нападающий «Салавата» Кузьмин — о победе над «Автомобилистом»: «Очень плохой лед, голы возникали из ниоткуда»

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (5:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Очень много удалений с обеих сторон и брака, но это связано со льдом. Много голов. Зрителям, надеюсь, понравилось.

— В третьем периоде ход игры часто менялся. С чем это связано?

— Лед плохой, все от этого. Много отскоков неожиданных, трудно играть в хоккей. Тут получилась такая игра: кто принимал участие в зимней классике, они поймут. Много ряби такой, шайба прыгает, качество игры сразу теряется, голы из ниоткуда получаются.

— Ожидали, что выиграете все три матча с топовыми соперниками? Причем максимально агрессивно играть в зоне соперника — это такая тактика на сезон?

— Ну конечно. Это спорт. Значит, мы больше хотели победить в этих трех матчах. Все бывает, главное — придерживаться своей тактики. Да, у нас сейчас такая тактика, что мы агрессивно играем, стараемся больше владеть шайбой, оказывать давление на чужих защитников, чтобы они ошибались. Это приносит свои плоды, мы выигрываем. Дай бог, чтобы дальше так же продолжали.

— Хватит ли сил на дальнейшие игры, если играть в таком же ключе?

— Благодаря тому что календарь видоизменился, стало больше пауз. В то же время сейчас все активно играют, мало команд, кто откатывается, поэтому все в равных условиях. Беречь силы некуда, все профессионалы, все успевают восстанавливаться, поэтому не стоит себя жалеть и надо работать каждую игру.

«Салават Юлаев» провел 3 игры на старте сезона и во всех одержал победу. Уфимцы с 6 очками идут вторыми в Восточной конференции. «Автомобилист» после 4 матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

София Митченкова