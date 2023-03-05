Форвард «Салавата Юлаева» Пименов — о поражении от «Адмирала»: «Откатывались, дали сопернику глоток воздуха»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Пименов объяснил поражение команды от «Адмирала» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:3 ОТ).

— Почему упустили преимущество в матче?

— Сыграли не в свою игру. Откатывались, дали сопернику глоток воздуха. Их болельщики погнали, они почувствовали, что могут забить. Нам надо было продолжить бежать вперед и прессинговать, — приводит Metaratings.ru слова Пименова.

— Почему у «Салавата» такие проблемы с созданием моментов?

— Площадка здесь меньше, чем в Уфе. Поэтому такой хоккей получается. Но мы и так создавали моменты, они были. Нужна реализация.

— Нет проблем в физическом плане во Владивостоке?

— Мы весь сезон готовились к этому. Все будет нормально.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.