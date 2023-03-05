Сегодня, 17:05
Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Пименов объяснил поражение команды от «Адмирала» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:3 ОТ).
— Почему упустили преимущество в матче?
— Сыграли не в свою игру. Откатывались, дали сопернику глоток воздуха. Их болельщики погнали, они почувствовали, что могут забить. Нам надо было продолжить бежать вперед и прессинговать, — приводит Metaratings.ru слова Пименова.
— Почему у «Салавата» такие проблемы с созданием моментов?
— Площадка здесь меньше, чем в Уфе. Поэтому такой хоккей получается. Но мы и так создавали моменты, они были. Нужна реализация.
— Нет проблем в физическом плане во Владивостоке?
— Мы весь сезон готовились к этому. Все будет нормально.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.