Хмелевский — о победе над «Ак Барсом»: «Это хоккей в стиле плей-офф: играешь друг за друга, бьешь до крови»

Нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Рад тому, как мы сегодня солидно играли. Давно не видел такого хоккея, когда каждый отдавал все ради команды. Это очень здорово.

— На такое отношение повлиял статус дерби?

— Может быть, но совсем немного. Мы на каждый матч настраиваемся одинаково, работаем каждый день.

— В последних матчах в концовках приходится много обороняться. Это проблема?

— Это хоккей в стиле плей-офф: играешь друг за друга, бьешь до крови.

— Улучшилась статистика на вбрасываниях. Привыкли к игре на точке?

— Еще привыкаю. Каждый матч новые судьи и соперники. Надо найти свою фишку и быть готовым к разным вариантам. Очень здорово, что по новым правилам можно точку вбрасывания.

— Много очков набрали в последних матчах. Как оцените личную статистику?

— Иногда идет и все получается. Самое главное играть правильно. Я должен не только забивать, но и грамотно играть в защите и выигрывать вбрасывания.

— Контратаки — секретное оружие первого звена?

— Ни для кого не секрет, Иван Дроздов быстрый, а что Николай Кулемин работает как конь! Мы играем на Дроздова, просто надо найти его на льду, — сказал Хмелевский.