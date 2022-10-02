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Сегодня, 20:05

Бочаров: «Если смотреть глобально, то матч принципиальный»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Салавата Юлаева» Станислав Бочаров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В этой игре форвард оформил дубль.

— Была хорошая игра, быстрая. Первый период прошел на встречных курсах. Мы перетерпели и пошли дальше. Удалось реализовать свои моменты и выиграть.

— Две победы подряд на выезде. Как ощущения?

— Всегда хорошо выигрывать, особенно на выезде. Андрей Кареев здорово сыграл. Два матча подряд на ноль, это дорогого стоит.

— Играли против бывшей команды. Матч с «Автомобилистом» был для вас принципиальным?

— Если смотреть глобально, то да. Настраивался, как на обычную игру. Себя не накручивал. Забросил две, хорошо получилось. Рад, что забил и мы выиграли.

— Что изменили в игре после поражения от «Ак Барса»?

— Сезон длинный. Поражения случаются. Хорошо, что мы этот момент переломили и пошли дальше, — сказал Бочаров.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/bocharov-esli-smotret-globalno-to-match-printsipialnyy/
Станислав Бочаров
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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