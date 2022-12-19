Нападающий «Салавата Юлаева» Сучков: «Думаю, вратарь «Авангарда» нас переиграл»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2 Б).

— На мой взгляд, первый период то ли проспали, то ли давно не играли. Не могу объяснить. Не было нашей игры, которую мы показывали до паузы. Думал, что мы вкатимся, но с «Авангардом» мы были в равных условиях. Что стало ключевым в этой игре? Здорово сыграли вратари. Сейчас все соперники на одном уровне, нет проходных матчей. Думаю, эта пауза все равно была нужна. Желание у ребят появилось, эмоции добавились. Подтянемся в физическом плане, и все будет нормально.

— Немного не везет в этом сезоне с буллитами. Что с этим делать?

— Мы второй раз проигрываем «Авангарду» по буллитам, они меняют вратаря. Будем работать. Не сказал бы, что это лотерея. Думаю, вратарь нас переиграл.

«Салават Юлаев» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков.