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КХЛ

Сегодня, 17:26

Тимкин — о поражении от «Металлурга»: «Надо сделать выводы и быть сильнее»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сегодня не удалось победить. Наверное, где-то не хватило одного гола, много сил и эмоций потратили в матче с «Автомобилистом». Магнитогорцы забили гол на контратаке — наверное, это ключевой момент.

— Последние матчи с «Автомобилистом» и «Металлургом» можно назвать некоторой репетицией перед плей-офф?

— В принципе, для нас это хорошие уроки. Надо сделать выводы и быть сильнее.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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