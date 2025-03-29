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29 марта, 18:32

Форвард «Салавата Юлаева» Уилсон: «Игроки «Сибири» будут продолжать провоцировать»

Руслан Минаев
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Нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон прокомментировал победу над «Сибирью» (8:2) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина. На счету форварда 6 (3+3) очков.

«Проигрывать 0:2 вначале тяжело, но мы — команда, каждый проделал хорошую работу, и мы справились. Я стал автором первого хет-трика «Салавата» в плей-офф? Нет, не знал об этом.

В конце сезона мы играли хорошо, так что продолжаем держаться своей игры, у нас хорошая команда и мы можем пройти дальше. Как справляться с провокациями от «Сибири»? Думаю, они будут продолжать делать такое, но мы должны оставаться хладнокровными, играть в свой хоккей и побеждать», — цитирует Уилсона пресс-служба уфимцев.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч команды проведут 31 марта в Новосибирске.

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Скотт Уилсон
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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