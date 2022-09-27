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КХЛ

27 сентября, 21:23

Картаев: «Впереди еще пять «Зеленых дерби» в регулярке, будет шанс реабилитироваться»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев подвел итоги поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (0:3).

— Проиграли, неудачная для нас игра получилась. Мы не смогли забить, пропустили в меньшинстве два гола... Было много шансов в большинстве, но не смогли забить.

— Казалось, что владеете территориальным и игровым преимуществом, но потом что-то пошло не так...

— Да, вы правы. В первой половине матча мы контролировали игру, держали шайбу и были близки к голу, но потом случилось пятиминутное удаление, и инициатива уползла. Пропустили в меньшинстве, игра перевернулась: пошли потери, не могли выиграть борьбу, были провалы в третьем периоде. Они убегали, у них были моменты.

— Что можно позитивного из такой неудачной игры вынести?

— Нужно зацепиться за нашу игру в первой половине, как мы были готовы все. Мы выигрывали борьбу, двигались, отрабатывали назад и играли правильно. Никто не бежал бездумно, делали правильные действия, все друг друга страховали. Было много моментов, но не забили. Нужно с таким же настроем выходить на следующий матч, готовиться. Сейчас много игр через день. Впереди еще пять «Зеленых дерби» в регулярке, будет шанс реабилитироваться.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/vladislav-kartaev-v-pervoy-polovine-matcha-my-kontrolirovali-igru-no-potom-sluchilos-pyatiminutnoe-u/
Владислав Картаев
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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