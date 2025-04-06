Нападающий «Салавата» Ян: «Надеемся, что к седьмому матчу серии с «Сибирью» Ливо будет в строю»

6 апреля, 19:14
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» (2:5) и высказался о предстоящей решающей игре.
— Думали ли перед серией, что она может затянуться на семь матчей?
— Мы знали, что будет нелегко. Дома выигрывали, в Новосибирске проигрывали. Будем делать выводы. У нас есть шансы в седьмой игре. Это важно. Сейчас уже все забыто, настраиваемся позитивно на седьмой матч.
— Почему получаются противоположные матчи дома и на выезде?
— Дома, как говорится, стены помогают. Это боевая серия между соперниками, которые друг другу не уступают, хотят выигрывать.
— Первый период показался продолжением прошлой игры. Почему отошли от этого?
— Да, считаю, начали матч хорошо, но где-то потеряли нить игры. Были удаления, которые нам абсолютно не нужны. Когда уступали в два гола, было тяжело вернуть игру.
— Можно ли сказать, что «Салават» перехлестнули эмоции?
— Есть такое. В этом плане нужно держать эмоции и быть в игре.
— Если Ливо не сыграет в седьмой игре, это будет огромной потерей?
— Он — важная часть нашей команды. Но мы надеемся, что все будут в строю.
— Был ли у вас в карьере седьмой матч?
— Да, был на молодежном уровне. Любой игрок мечтает сыграть седьмой матч. Это редко бывает, и всегда по-особенному.
Седьмой матч серии «Салават Юлаев» — «Сибирь» пройдет во вторник, 8 апреля и начнется в 17.00 (мск).