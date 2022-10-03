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Сегодня, 12:20

Нападающий Саюстов подписал контракт с «Адмиралом» на один сезон

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий Дмитрий Саюстов подписал контракт с «Адмиралом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне за «Адмирал» форвард провел 40 игр и заработал 10 (7+3) очков.

34-летний хоккеист за свою карьеру провел 544 матча в КХЛ и заработал 148 (83+65) очков. В лиге он играл за «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Салават Юлаев», «Сибирь».

Также он три сезона провел в ВХЛ. В клубе «Челмет» Саюстов сыграл 73 матча и набрал 42 (21+21) очка.

Источник: https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/avtor-tysyachnogo-gola-admirala-v-regulyarnyh-chempionatah-vozvrashaetsya-v-komandu
Дмитрий Саюстов
КХЛ
ХК Адмирал
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