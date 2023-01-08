Нападающий «Северстали» Петунин: «Понимали важность игры, для нас сейчас каждое очко на вес золота»

Нападающий «Северстали» Александр Петунин поделился мнением об игре против «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:5).

«Тяжелая командная победа. Понимали важность игры, для нас сейчас каждое очко на вес золота. Где-то чуть расслабились, потеряли ход игры, отдали инициативу сопернику. Много удалялись, пропустили ненужные шайбы во втором периоде, но переломили третий период, выиграли матч. Ребята-вратари ни в чем не виноваты, подтаскивали. Американские горки? Это в любом виде спорта так: тебе забили, ты подсел, стал больше переживать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Петунина.

После этого матча «Северсталь» с 49 очками идет на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Пекина занимает 10-е место, набрав 37 очков.