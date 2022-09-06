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КХЛ

6 сентября, 20:46

Нападающий «Северстали» Петунин: «В начале немного провалились, но потом вытащили на морально-волевых»

Нападающий «Северстали» Петунин прокомментировал победу над «Металлургом» в овертайме
Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Северстали» Александр Петунин прокомментировал победу команды над «Металлургом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В начале немного провалились, хорошо, что собрались в третьем периоде. Важная с точки зрения психологии победа: мы показали, что можем выигрывать у такого соперника. Вытащили на морально-волевых. Подъяпольский подтащил. Все молодцы сегодня, все бились. Мои голы? Ребята отдавали на пустые! Давно не забивал, хорошо, что так вышло», — приводит слова Путнина сайт КХЛ.

25-летний форвард в этом матче отметился дублем.

«Северсталь» после трех матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 4 очка. Следующий матч команда проведет 9 сентября с ЦСКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/06/501842.html
Александр Петунин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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