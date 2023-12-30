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Сегодня, 20:41

Форвард «Северстали» Александр Скоренов: «Допускали ненужные ошибки, так играть нельзя»

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Нападающий «Северстали» Александр Скоренов прокомментировал матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3), а также поделился впечатлением от нахождения в Череповецком клубе.

— Много зрителей пришло, спасибо большое за антураж, много наших болельщиков приехало. По игре в каких-то моментах проседали, потому что много наудалялись, силы заканчивались. Равная игра выдалась я считаю, но немного не хватило до победы.

— Второй период был богат удалениями с вашей стороны. С чем связано?

— Недоработки, где-то переволновались. Очень много сил отдали, во втором периоде особенно пришлось не легко, допускали ненужные ошибки. Мы не должны так играть.

— Ваш первый сезон за «Северсталь», до этого выступали за «Динамо». Какие итоги можете подвести для себя, ведь 2/3 регулярки уже позади?

— Сложно проводить какую-то параллель между клубами, так как они абсолютно разные, у каждого свой подход к играм и тренировкам. Что касается «Северстали», то мне очень здесь нравится. Я получаю большое удовольствие от игры.

— Как планируете отпраздновать Новый год?

— Культурно, дома с семьей.

(Анна Бирюкова)

ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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