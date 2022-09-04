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КХЛ

4 сентября, 18:16

Нападающий «Северстали» Вовченко: «Надеялся на понимание со стороны арбитра, но такового не последовало»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко прокомментировал свое удаление за оскорбление судей и неспортивное поведение в концовке матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:4).

«После игры получил много сообщений на тему: что я сказал судье в конце матча?

Послушайте, я никого не оскорблял. Обычно в таких играх эмоции бьют через край. То же самое произошло со мной. В тот момент я надеялся на понимание со стороны арбитра, но такового не последовало.

Игра переломилась, мы получили гол, который стал решающим для соперника. Но это не повод вешать носы! Спасибо болельщикам за поддержку, едем дальше!» - написал нападающий «Северстали» в своем Telegram-канале.

Даниил Вовченко
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
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