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Сегодня, 23:00

Форвард «Северстали» Аймурзин — о матче с «Динамо»: «Я думаю, что мы можем играть лучше»

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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал для «СЭ» поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Чего не хватило для победы?

— Забить побольше, чем соперник. Хорошо играли, контролировали игру, просто ошиблись. Я думаю, что мы можем играть лучше.

— Что помешало во втором периоде изменить ход матча? Команда явно доминировала.

— Вратарь соперника, он хорошо сыграл.

— Довольны своей игрой?

— Всегда можно играть лучше.

— Ваш контракт продлили на сезон. Рады, что еще год будете играть в Череповце?

— Мне все нравится в «Северстали».

— Как относитесь к переходу Коростелева?

— Он хороший друг, мой товарищ. Если обменяли, значит так нужно было, я за него только рад.

— Несмотря на переход вы будете поддерживать общение?

— Да, конечно.

После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.

Анна Бирюкова

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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