Сегодня, 23:00
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал для «СЭ» поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Чего не хватило для победы?
— Забить побольше, чем соперник. Хорошо играли, контролировали игру, просто ошиблись. Я думаю, что мы можем играть лучше.
— Что помешало во втором периоде изменить ход матча? Команда явно доминировала.
— Вратарь соперника, он хорошо сыграл.
— Довольны своей игрой?
— Всегда можно играть лучше.
— Ваш контракт продлили на сезон. Рады, что еще год будете играть в Череповце?
— Мне все нравится в «Северстали».
— Как относитесь к переходу Коростелева?
— Он хороший друг, мой товарищ. Если обменяли, значит так нужно было, я за него только рад.
— Несмотря на переход вы будете поддерживать общение?
— Да, конечно.
После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.
Анна Бирюкова