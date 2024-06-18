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Сегодня, 16:00

Данил Аймурзин: «Козырев видит чуть больше, чем остальные»

Нападающий «Северстали» Аймурзин рассказал о работе с Андреем Козыревым
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Андреем Козыревым.

— Он очень классный как человек, как тренер. Много внимания микродеталям на льду уделяет. В основном, наверное, видит чуть больше, чем остальные, с точки зрения оценки потенциала игрока, на что сам игрок способен. Думаю, в этом и есть его секрет.

— Он бывает жестким?

— Конечно, не без этого. Он может и поругать, и подсказать. Это идеальный баланс, который должен соблюдать тренер. Быть одновременно хорошим другом, товарищем и тем, кто может отругать и не дать расслабиться в нужный момент.

— За привоз сильно влетает?

— Все зависит от ситуации. Он сам почувствует, когда надо поругать, а когда надо подсказать.

Данил Аймурзин. «НХЛ? Не отвечаю с незнакомых номеров». Игрок — открытие КХЛ — о воспитании, ценностях и приоритетах

КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Козырев
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