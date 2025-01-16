Аймурзин: «Ильин и Пилипенко — большие мастера, помогают становиться лучше»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин ответил на вопрос о том, как у его тройки выработалась «химия».

22-летний хоккеист играет в одном звене с форвардами Михаилом Ильиным и Кириллом Пилипенко.

«Секретов нет. Все само собой как-то пошло. В жизни начали хорошо общаться, на льду стали понимать друг друга. Думаю, здесь совокупность факторов. Ильин и Пилипенко — большие мастера, помогают становиться лучше. Приятно с ними играть», — приводит «РБ Спорт» слова Аймурзина.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 44 матча в КХЛ и набрал 39 (26+13) очков.