Форвард «Северстали» Иванцов — про нестабильную игру команды: «Нужно слезть с американских горок»

Нападающий «Северстали» Илья Иванцов прокомментировал для «СЭ» поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Чего не хватило для победы? Весь второй период вы доминировали.

— Не хватает реализации моментов. В конце пропустили, не по нашему гол вообще. Не могу собраться с мыслями, все игроки ошиблись. Соперник один оказался на пятаке и забил — такого быть не должно.

— Если смотреть на таблицу, то сейчас вашим соперником в плей-офф как раз могло быть «Динамо». Что-то поменяете после этой игры в отношении московского клуба?

— Будем принцип сохранять, просто надо убрать ошибки.

— Сейчас у вас победы чередуются с поражениями. С чем связана такая нестабильность в начале года?

— Не могу сказать, такое бывает. Нужно слезть с американских горок.

После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.

Анна Бирюкова