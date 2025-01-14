Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:45

Форвард «Северстали» Иванцов — про нестабильную игру команды: «Нужно слезть с американских горок»

Telegram Дзен

Нападающий «Северстали» Илья Иванцов прокомментировал для «СЭ» поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Чего не хватило для победы? Весь второй период вы доминировали.

— Не хватает реализации моментов. В конце пропустили, не по нашему гол вообще. Не могу собраться с мыслями, все игроки ошиблись. Соперник один оказался на пятаке и забил — такого быть не должно.

— Если смотреть на таблицу, то сейчас вашим соперником в плей-офф как раз могло быть «Динамо». Что-то поменяете после этой игры в отношении московского клуба?

— Будем принцип сохранять, просто надо убрать ошибки.

— Сейчас у вас победы чередуются с поражениями. С чем связана такая нестабильность в начале года?

— Не могу сказать, такое бывает. Нужно слезть с американских горок.

После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.

Анна Бирюкова

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Читайте также
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Сегодня
Вчера
Неделя