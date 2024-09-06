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6 сентября, 23:21

Илья Иванцов — об аварийной посадке «Северстали» в Шереметьево: «Мы не понимали, что происходит»

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Нападающий «Северстали» Илья Иванцов прокомментировал матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:3).

— Между вами и игроком «Динамо» в конце матча произошла стычка. Что случилось?

— Игра была примерно равной, в таких матчах никто не хочет уступать, поэтому эти стычки привычное дело. В этот раз была стычка со словами, обычно такого не бывает.

— Как вы относитесь к таким столкновениям?

—  Я не вижу смысла тыкаться, у нас половина команды миниатюрная, стиль игры другой.

— У вас вчера была вынужденная посадка в Шереметьево. Это правда?

— Да, но мы даже не знали об этом. Только когда приземлились увидели пожарную машину и скорую.

— То есть вам никто не сказал?

— Нет. Мы не понимали, что происходит, нам никто ничего не говорил. Мы прочитали об этом только в интернете потом.

— Как относитесь к тому, что теперь предсезонный этап начинается позже и в регулярном чемпионате 68 игр?

— Я на двустороннем контракте, поэтому у меня предсезонка началась как всегда. В новом сезоне мы будем больше восстанавливаться, я думаю это будет лучше для здоровья спортсменов.

Анна Бирюкова

ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь

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