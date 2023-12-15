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Сегодня, 13:25

Коростелев: «Тренеры «Северстали» делают все, чтобы хоккеисты получали удовольствие от игры»

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Нападающий «Северстали» Никита Коростелев оценил работу тренерского штаба череповецкой команды.

«Тренерский штаб преподает такой атакующий стиль игры, за ним интересно наблюдать. У ребят в команде есть уверенность, руки развязаны. Я получаю удовольствие от такого атакующего стиля игры, который мне подходит. Тренерский штаб делает все, чтобы хоккеисты получали удовольствие от игры», — цитирует Коростелева «РБ Спорт».

«Северсталь» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 41 очко в 39 матчах регулярки.

В нынешнем сезоне КХЛ Коростелев набрал 19 (12+7) очков в 37 играх.

Источник: РБ Спорт
ХК Северсталь
Никита Коростелев
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