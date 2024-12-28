Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:45

Нападающий «Северстали» Чебыкин: «Рад оказаться в играющей команде»

Telegram Дзен

Нападающий «Северстали» Николай Чебыкин прокомментировал «СЭ» поражение от «Салавата Юлаева» (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Не забили, шайба линию не пересекала, поэтому проиграли.

— Недавно перешли в команду, какие задачи перед вами ставит тренерский штаб? С каким настроем перешли в «Северсталь»?

— С отличным настроем перешел. Рад оказаться в играющей команде, с атакующей манерой игры. Отличный коллектив, мне очень нравится.

— Вы играли и за «Салават Юлаев», и за «Торос», хоть и не самое долгое время в своей карьере, но все равно. Какие-то эмоции были, выходя на лед, или уже все в прошлом?

— У меня уже столько переходов было, что я на все игры одинаково настраиваюсь и стараюсь не думать об этом каждый день. Зацикливаюсь на своей игре, а не на том, против кого играю.

— Когда команду соперника разбирали, на чем делали акцент?

— Это секреты уже нашей раздевалки, которые нельзя выносить, я думаю. Сор из избы не выносят, поэтому не буду рассказывать.

— В домашней серии набрали все очки, засчет чего удалось так идеально провести домашнюю серию без потери очков? И почему не удалось сегодня продолжить эту серию?

— Я в домашней серии только одну игру сыграл, приехал к концу серии. Сегодня не удалось продлить, потому что не забили свои моменты, а соперник забил.

— Вы сегодня выходили в концовке матча. Чувствуете, что вам доверяют?

— Да, конечно, это чувствуется. В большинство тоже сразу поставили, буду работать, оправдывать это доверие.

— С кем-нибудь из игроков команды хозяев уже успели пообщаться? Есть знакомые?

— Знакомых много, но еще ни с кем не общался, если только рукопожатия во время игры.

— Для вас переход из «Сочи» дался тяжело или легко? Там вы не играли последние матчи, как было в эмоциональном плане?

— Там не играл уже, потому что знал, что буду менять команду, а так, да, я ждал очень сильно обмена. Немного выдохнул, когда уже все случилось. А то я сидел без хоккея, без игр, это тоже тяжело, когда ты не можешь заниматься любимым делом, а только тренируешься. Игры ничего не заменит, ты не можешь тренировать то, что ты получаешь во время игры.

— Впереди Новый год, как будете праздновать его?

— Полечу к друзьям отдыхать в Екатеринбург. Старая традиция, что мы собираемся, все игроки, которые играют в КХЛ — Серега Зборовский, Марсель Ибрагимов, Саша Петунин, есть там у нас еще один, который завершил карьеру, наш общий друг, властелин нашей группы, так скажем. Все летим в Екатеринбург в этом году, чтобы всем увидеться, времени мало, собираемся все вместе только летом, но сейчас совпало, что есть пара дней. Отличный повод, отличный праздник увидеться, пообщаться.

— Из «Тороса» еще, наверное, вы знали Глеба Кузьмина, разговаривали по поводу травмы?

— Да, конечно, мы с ним знакомы очень давно, мы вместе играли в динамовской школе. Писал, по телефон разговаривали, не надоелал особо, у него были те, кто его поддерживали постоянно, звонили, писали. Поэтому я, можно так сказать, немного стеснялся что ли. А так, я им восхищаюсь, видел видео, что он вышел на лед. Ну, Кузя характерный, я никогда не сомневался, что он вернется, красавчик.

«Северсталь» (48) идет шестой на «Западе». У череповчан прервалась серия из шести побед кряду.

София Митченкова

Николай Чебыкин
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
Читайте также
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Дениса Глушакова лишат прав за езду в нетрезвом состоянии
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Сегодня
Вчера
Неделя