Рожков — о переходе в «Северсталь»: «В клубе поверили в меня»

Нападающий «Северстали» Никита Рожков объяснил «СЭ» пользу от перехода в череповецкий клуб по ходу сезона-2022/23. Форвард начал чемпионат в системе магнитогорского «Металлурга».

— Довольны, как получилось перезапустить карьеру «Северстали»?

— Конечно. Это большой шаг вперед — к прогрессу. Получил новые роли, выхожу на новый уровень. Очень счастлив, что попал в «Северсталь» и мне дают возможность прогрессировать.

— Полностью справляетесь с уровнем КХЛ? До перехода в «Северсталь» не все понимали, готовы ли вы играть в лиге.

— Думаю, будем судить позже. Да и не мне судить. Конечно, есть в чем добавлять. В каждой игре есть моменты. Надо работать над реализацией, чтобы больше забивать.

— Физически вас хватает на три периода?

— Конечно. Мы постоянно работаем над этим. Это нормальный процесс.

— Переход в «Северсталь» дал новый импульс?

— Да. В клубе поверили в меня. Дают возможность играть, это большой толчок для прогресса. Я рад этому. Буду стараться прогрессировать и помогать команде.