1 ноября, 11:00
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от русской кухни.
«Мне очень понравился борщ, потому что я люблю супы. Также впечатлили пельмени», — рассказал американец.
В сезоне-2025/26 Лабанк сыграл 6 матчей и набрал 4 (0+4) очка.
Фирсыч
Щи русская кухня, борщ украинская. Пельмени - китайская. Почти девятьсот лет назад, венецианский купец Марко Поло привёз рецепт этого блюда из Китая, и назвал его равиолями. Постепенно равиоли распространились по всей Европе, но назывались в каждой стране по-своему. Лет четыреста назад они дошли и до России.
01.11.2025