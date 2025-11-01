1 ноября, 10:30
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк в интервью «СЭ» рассказал о переезде в КХЛ.
«Мы долго общались с «Каролиной» по поводу моего контракта, но я хотел получить лучшие возможности. Приехать в Россию и играть за Жерара Галлана — большая честь. Мне хочется больше побеждать, больше игрового времени. Я понял, что здесь буду на своем месте и мне будет понятна моя позиция. Очень рад оказаться в «Дрэгонс», — рассказал форвард.
В сезоне-2025/26 Лабанк сыграл 6 матчей и набрал 4 (0+4) очка.