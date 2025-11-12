12 ноября, 12:26
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Борна Рендулич поделился мнением о российском футболе.
«В прошлом сезоне я несколько раз ходил на «Зенит». У меня друг Арис Наглич работает в клубе. Мы дружим, и когда у меня есть время, стараюсь ходить на матчи. В «Сочи» я удивлялся, почему на футболе почти нет фанатов. В Петербурге другая история. Какая главная команда в России — «Зенит» или «Спартак»? Думаю, «Спартак». Мне кажется, больше людей любит этот клуб. Но это только по ощущениям. Я не так много матчей посетил в России. Помню матчи «Спартака» против загребского «Динамо». Раньше я все-таки больше следил за футболом, чем сейчас», — цитирует Рендулича Legalbet.ru
Помимо «Шанхая», 33-летний хорват выступал в КХЛ за «Витязь», «Сочи», СКА и «Металлург».
