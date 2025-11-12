Видео
12 ноября, 12:26

Нападающий «Шанхая» Рендулич: «Спартак» — главный футбольный клуб в России»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Борна Рендулич поделился мнением о российском футболе.

«В прошлом сезоне я несколько раз ходил на «Зенит». У меня друг Арис Наглич работает в клубе. Мы дружим, и когда у меня есть время, стараюсь ходить на матчи. В «Сочи» я удивлялся, почему на футболе почти нет фанатов. В Петербурге другая история. Какая главная команда в России — «Зенит» или «Спартак»? Думаю, «Спартак». Мне кажется, больше людей любит этот клуб. Но это только по ощущениям. Я не так много матчей посетил в России. Помню матчи «Спартака» против загребского «Динамо». Раньше я все-таки больше следил за футболом, чем сейчас», — цитирует Рендулича Legalbet.ru

Помимо «Шанхая», 33-летний хорват выступал в КХЛ за «Витязь», «Сочи», СКА и «Металлург».

Источник: Legalbet.ru
9

  • Dmitriy Nekrasov

    Зенит - это Ольга Бузова))

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    Мляди , где вы находите этих чмарташек. главный клуб по понтам "столетней" давности. КА, ВЫ задолбали своим ВЯЛЯЧИЕМ, утыры.

    12.11.2025

  • Chausov Alexey

    Кто это такой?

    12.11.2025

  • Олег 70

    среди петушар))):grin:

    12.11.2025

  • Barac Obama

    Дело говорит. Оталось объяснить ему, кто в нашем чемпе "позор российского футбола".

    12.11.2025

  • Старичела

    СЭ, это уже кроме смеха ничего не вызывает. Может хватит?

    12.11.2025

  • Ю.Ю.

    Всё! Отпали последние сомнения...

    12.11.2025

  • Питерский пёс

    А Зенит этакий Элтон Джон

    12.11.2025

  • Ironyfan

    Спартак действительно главный…попсовый клуб страны. Этакий Филипп Кирковов в футболе )

    12.11.2025

