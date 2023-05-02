Нападающий Шиксатдаров подписал контракт с «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании нападающего Ильдара Шиксатдарова.

Он заключил с клубом двусторонний контракт на один сезон.

28-летний Шиксатдаров профессиональную карьеру начал в системе ЦСКА, выступая в МХЛ за «Красную Армию». Затем играл за ТХК (Тверь), «Нефтехимик», «Кристалл», «Ариаду» (Волжск), ЦСК ВВС (Самара), «Северсталь», словацкий клуб «Липтовски-Микулаш» и «Югру».

В завершившемся сезоне в составе «Югры» форвард с 50 (20+30) очками стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ.

В КХЛ в общей сложности он провел 238 игр в регулярных чемпионатах и набрал 64 (33+31) очка. В 7 матчах Кубка Гагарина на счету Шиксатдарова 2 (2+0) результативных балла.