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Сегодня, 17:33

Нападающий «Сибири» Андреофф рассказал, кто убедил его перейти в российский клуб

Руслан Минаев
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Нападающий «Сибири» Энди Андреофф поделился мнением о переходе в российский клуб летом 2023 года.

«Я хотел сменить обстановку, поскольку долгое время был в Северной Америке. Естественно, перед переездом я со многими советовался. Не только с Беком и Мерфи, но и с Уилом, который здесь играет уже несколько лет. Джордан, можно сказать, меня окончательно убедил, что надо ехать и пробовать поскольку здесь классная Лига, и я получу лишь дополнительный толчок в развитии», — цитирует игрока Metaratings.ru.

В этом сезоне 32-летний канадец провел за новосибирский клуб 24 матча и набрал 7 (5+2) очка.

Источник: Metaratings.ru
ХК Сибирь
Энди Андреофф
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