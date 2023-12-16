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Сегодня, 14:30

Нападающий «Сибири» Михалев рассказал, как забил лакросс Худобину на тренировке

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Форвард «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» рассказал, как на тренировке забил лакросс-гол экс-вратарю «Далласа» и «Чикаго» Антону Худобину.

— Лакросс есть в вашем арсенале финтов?

— Конечно. Пробовал даже по МХЛ забить. Не помню, с кем мы играли, — я попал в перекладину. Много лакроссов забил по ЮХЛ — шесть или семь. Когда пойму скорости КХЛ, могу попробовать взять инициативу на себя и исполнить что-то необычное, например тот же лакросс.

— За такую игру может прилететь от ветеранов, которые не любят, когда молодые выпендриваются. Готовы к этому?

— Да. Расскажу историю. Когда я зашел в первую команду, «Сибирь» подписала Антона Худобина. На следующей день после матча с «Куньлунем» была тренировка. Мы делали упражнение «два в одного». Отдается пас за ворота, и игроку за воротами нужно что-то придумать: отдать пас или вылезти из угла. Подумал: почему бы не сделать лакросс? Забил. Тут же слышу, как Антон говорит: «Тебе еще рано». Я сначала его не понял. Потом мы играли в зоне четыре на четыре. Я Антону два раза забил из-под ноги. С нами катался Денис Александров. Он объяснил, что так делать не надо. Во-первых, из уважения к возрасту. Во-вторых, вратарь на тебя не посмотрит и ударит. Ему ничего не сделают, а тебе потом два месяца восстанавливаться. Я подъехал к Антону, извинился за финты. Он похвалил меня за технику, но сказал, что лучше показывать ее в игре.

— Антон только-только перешел в «Сибирь», а уже пользуется таким огромным уважением?

— Конечно. Еще история. Мы сидели на скамейке с Шашковым. Говорю ему: «Я недавно на приставке за Худобина играл, а сейчас я с ним на льду нахожусь». Он посмеялся.

Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 игры и набрал 21 (13+8) очко.

Владимир Михалев. «Сравнения с Тарасенко очень приятны. Но я еще ничего не добился». Большое интервью нового таланта «Сибири»
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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