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2 апреля, 19:56

Форвард «Сибири» Коротков: «До нас дошло, что мы можем играть в простой хоккей, и он будет приносить результат»

Алина Савинова
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Нападающий «Сибири» Никита Коротков объяснил, за счет чего команда смогла одержать победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«До нас дошло, что мы можем играть в простой хоккей, и он будет приносить результат. Нам не нужно забивать десять голов. Достаточно забить один-два, но хорошо сыграть в средней зоне и в своей, спокойно выводить шайбу через борт, а не отдавать пасы через середину. Хорошо, что первая домашняя игра такая получилась. После нее сели с ребятами посмотрели наглядно, что у нас получается лучше всего. Один пропущенный гол за две игры — хороший результат, и его нам приносит спокойная игра», — приводит пресс-служба КХЛ слова Короткова.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятая игра между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» пройдет 4 апреля в Уфе.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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