Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:33

Нападающий «Сибири» Коротков: «Не знаю сколько матчей не забивал, уже не считал. Просто ждал момента, когда мне повезет»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Нападающий «Сибири» Никита Коротков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3), в котором он оформил дубль.

«Я не знаю сколько матчей не забивал, уже не считал. Просто ждал момента, когда мне чуть-чуть повезет. Удачи немного не хватало. На самом деле, не так уж у меня много матчей было без голов в сравнении со всем известными сериями. Без разницы забить с подставления или от пятой точки — главное, что шайба в воротах.

В себе я особо не копался, лишнего не думал. Уже 26 лет. Это в МХЛ пытался клюшку поменять, по-другому ее замотать. В моем возрасте это уходит.

«Спартак» хорошо сегодня начал, активная команда. Потом, может быть, подсели. Красикова я чуть-чуть подкалывал во время игры, видимо помогло. Он же всю игру молчал. Я сначала не понял, из-за чего «Спартак» взял запрос. Когда узнал, что запрос на блокировку — не переживал. Леха эмоциональный вратарь, но не думаю, что его сэйв на Основине мог перевернуть игру», — приводит слова Короткова сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/25/504380.html
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
ISU выделил 200 тысяч франков Украине, но не может найти место для ЧМ
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Конгрессмены США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с РФ
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Владимир Ткачев и Рид Буше повторили рекорд «Авангарда» по результативности за одну игру

Скабелка: «Непростой у нас наступил период, отдали мы ту энергию, ту игру, за счет чего выигрывали матчи»